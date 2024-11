Ilrestodelcarlino.it - Incidente in autostrada oggi a Bologna: chiuso il raccordo per l’A14

Leggi tutto su Ilrestodelcarlino.it

, 6 novembre 2024 – Ennesimonel nodo bolognese, già martoriato da chiusure varie per lavori (al casello di Casalecchio, ad esempio, ma anche l’allacciamento verso San Giovanni in Persiceto). Stamattina a causare code che si sono riverberate anche sulla fluidità dello scorrimento della tangenziale e quindi, con effetto domino, anche sul traffico cittadino è unavvenuto poco dopo l’uscita diCasalecchio. Il tratto che arriva fino al bivio per ildi Casalecchio e A14 èa causa dello schianto.