Secoloditalia.it - Giovani, donne e minoranze hanno votato Trump. La deputata dem ammette: noi siamo visti come élite

Dietro la vittoria di Donalde il suo ritorno alla Casa Bianca emergono in queste ore dati scioccanti per la sinistra americana (ma anche per quella nostrana). Gli exit poll che non ti aspetti, che fanno vacillare il politologo Roberto D’Alimonte in diretta a SkyTg24, arrivano all’alba: la conduttrice legge un ultimo exit poll che registrapersino leafroamericane abbiano scelto in maggioranzarispetto a Kamala Harris. Un dato che impressiona l’editorialista del Sole 24 Ore, quasi incredulo,i tanti sondaggisti che avevano prospettato scenari completamente diversi.ha sfondato anche tra iTra le sorprese, arriva la notizia che Donaldha conquistato voti tra gli elettori under 30, tradizionale bacino dei democratici. Lo registrano gli exit poll della Nbc news, sottolineando che l’ex presidente ha raccolto più voti tra questo blocco di elettori di qualsiasi candidato repubblicano dal 2008.