Lettera43.it - Elezioni Usa, Trump denuncia brogli a Philadelphia ma la Polizia lo smentisce

I seggi per leUsa non si sono ancora chiusi ma Donaldha giàto, città della Pennsylvania. Ovvero lo Stato in bilico più ambito perché chi se lo aggiudica ottiene ben 19 grandi elettori (cosa sono?). Gli ultimi sondaggi hanno fotografato una situazione di sostanziale parità, ma il tycoon (forse perché teme una sconfitta?) si è portato avanti e sul suo social Truth ha scritto: «Si parla molto di IMmassicci a. Arrivano le forze dell’ordine!!!». Il dipartimento didella città ha però dichiarato alla Cnn di non essere a conoscenza di ciò a cui si riferiscee di non essere a conoscenza di alcun problema con il voto che richiedesse l’intervento delle forze dell’ordine. Articolo completo:Usa,ma lalodal blog Lettera43