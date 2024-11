Notizie.com - Elezioni Usa 2024, Donald Trump vede la Casa Bianca: vittoria ad un passo. Kamala Harris lascia il quartier generale

Dopo la lunga notte degli spogli,sembra in netto vantaggio suallepresidenziali Usa. Secondo le ultime proiezioni mancherebbe poco:è dato per vincente in tutti i cosiddetti stati in bilico, North Carolina compresa. Perle opportunità si restringono sempre più. Sarebbero fondamentali gli stati del Wisconsin, Michigan e Pennsylvania, ma il tycoon ha la netta possibilità di raggiungere in breve tempo la soglia dei 270 grandi elettori. Potrebbe centrare l’obiettivo già vincendo in Georgia o Pennsylvania. Al momentoè a 247 grandi elettori ea 210.Usalaad unil(ANSA FOTO) – Notizie.comsarebbe atteso in questi minuti al Palm Beach Convention Center per un discorso.