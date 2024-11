Amica.it - Elezioni negli Usa: per chi votano gli stilisti?

Leggi tutto su Amica.it

Ci siamo: dopo una campagna elettorale lunghissima, caotica e ricca di colpi di scena, gli Stati Unitiper eleggere il prossimo presidente. I seggi sono già aperti e i due candidati, Kamala Harris e Donald Trump, sono vicinissimi dei sondaggi. Sui social, intanto, si moltiplicano gli appelli al voto: ma il mondo della moda chi sostiene? Gli appelli al voto della moda La moda è strettamente legata alla politica: le decisioni governative su tasse, esportazioni, dazi e lavoro riguardano da vicino il settore. In generale, i dati della Federal Elections Commission dicono che i designer tendono a sostenere i Democratici con generose donazioni. Lo scorso settembre Tory Burch, Michael Kors, Karlie Kloss, Anna Wintour e altri nomi di spicco del settore hanno partecipato alla marcia “Fashion For Our Future”: l’obiettivo era incoraggiare le persone a registrarsi nelle liste elettorali e a votare, indipendentemente dallo schieramento.