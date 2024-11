Cultweb.it - Donald Trump nuovo presidente americano: “Grazie per l’onore, inizia l’età dell’oro”

Leggi tutto su Cultweb.it

Con la chiusura dei seggi in Alaska si sono ufficialmente concluse le elezioni negli USA. I numeri delle elezioni presidenziali americani del 2024 parlano chiaramente. Il candidato repubblicanoè il, il più anziano di sempre, battendo nettamente la candidata democratica Kamala Harris. Poco fa ha parlato agli elettori dal suo quartier generale di Palm Beach: “Vorrei ringraziarvi, è stato un movimento incredibile il nostro, il più grande nella Storia. Aiuteremo il nostro paese a guarire le ferite. Abbiamo fatto la storia, abbiamo superato ostacoli, abbiamo raggiunto un grande successo politico, è incredibile. Questa è una vittoria politica, non abbiamo mai visto niente di simile.perche mi avete concesso, sarò di. Lotterò per voi, lavorerò ogni giorno.