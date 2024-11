Ilnapolista.it - Di Lorenzo: «Giocare ogni tre giorni ti toglie energia fisica, ma mentalmente ti dà qualcosa in più»

Diun po’ come tutta la squadra non ha performato perfettamente contro l’Atalanta di Gasperini. Troppa forza nel collettivo, troppa preponderanza nei duelli singoli. Ora, come ha già anticipato – giustamente – Antonio Conte, arriva l’Inter, terzo scoglio di questo complesso mese di novembre. Su quanto il mister abbia saputo dare la carica dopo la brutta sconfitta di domenica e sulle potenzialità di questa squadra si è esposto proprio il capitano del Napoli, raggiunto questo pomeriggio da Radio Crc. Le parole di Di«Perdere fa male, però anche nelle sconfitte si può crescere, fanno parte di un percorso. Abbiamo già analizzato un po’ la partita, lo faremo anche nei prossimiper trarne il massimo, ma si va avanti e si pensa alla prossima partita. Questa è una settimana importante e secondo me dopo una sconfitta è bene affrontare una gara come quella contro l’Inter: per noi è un test importante e non vediamo l’ora.