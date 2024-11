Quotidiano.net - “Con Trump l’America è sul precipizio di un governo autoritario mai visto”

New York, 6 novembre 2024 – “Oraè suldi unmaiprima nella sua storia di 248 anni”. In una dura analisi a firma di il New York Times apre una finestra sul futuro degli Stati Uniti dopo la vittoria di Donaldalle elezioni presidenziali. Gli americani hanno scelto “l’uomo forte”, scrive la cronista politica Lisa Lerer. Ma“non ha conquistato il Paese con la forza”. Bensì con un “permesso firmato”. La gente l’ha votato, insomma. E l’ha votato nonostante lui non abbia mai nascosto il suo progetto. Il candidato repubblicano durante la sua campagna per tornare leader degli Stati Uniti ha promesso che sarebbe stato “dittatore”, anche se solo nel “Giorno 1” del suo. “Ha detto che avrebbe utilizzato la forza militare contro i suoi oppositori, che avrebbe licenziato migliaia di dipendenti pubblici, che avrebbe deportato milioni di immigrati, messo fine all’indipendenza del Dipartimento di Giustizia, usato ilper spingere le teorie cospirative sulla sanità pubblica e abbandonato le storiche alleanza all’estero, ridotto ila strumento per le sue rivendicazioni”.