Sport.quotidiano.net - Amorim idolo dello United ancora prima di arrivare: ha travolto il City

Leggi tutto su Sport.quotidiano.net

Rubensi separa dallo Sporting Lisbona nel miglior modo possibile ed è già l’dei tifosi del Manchesterdi sedersi sulla panchina dei Red Devils. Nella serata di Champions League di martedì, l’allenatore si è seduto per l’ultima volta sulla panchina dei Leoes all’Estadio Jose Alvalade rifilando una sonora sconfitta per 4-1 al Manchester, la principale delle sue nuove antagoniste in Premier. Il tecnico portoghese lascerà infatti i biancoverdi lunedì prossimo per iniziare ufficialmente il percorso al Manchester, che lo ha scelto per raccogliere l’eredità dell’esonerato Ten Hag. La partita è stato il palcoscenico ideale per testare gli schemi degli inglesi, che affronterà di nuovo nel North-West Derby tra poco più di un mese, manon pensa che il trionfo avrà alcun peso.