Ilgiorno.it - Vasche “volano”. Via al progetto anti-allagamenti

Il Comune di Canegrate ha messo in moto un ambiziosoper mitigare i rischi legati alle forti piogge, sempre più frequenti negli ultimi anni. Un’area in via Adige è stata infatti individuata per ospitare nuove”, capaci di raccogliere e smaltire le acque piovane in eccesso, riducendo il rischio di. Nei giorni scorsi, sono proseguiti i passaggi urbanistici per avviare il, che richiede una variante al Piano di governo del territorio per definire l’area destinata all’opera. La delibera è stata depositata in municipio e aperta alle osservazioni dei cittadini. Una volta completato l’iter, il gestore della rete, Cap Holding, potrà realizzare il, che comporta un investimento di ben 6,5 milioni di euro. Il piano prevede la costruzione di un sistema diarticolato in più componenti: uno scolmatore per regolare il flusso delle acque, collettori di collegamento, una vasca di prima pioggia e una vasca disperdente.