Ritorno al futuro 4 | Robert Zemeckis rifiuta il sequel o il remake e rivela un’idea sorprendente per un nuovo film

ha deciso di lasciarealnel passato. Il regista ha insistito a lungo sul fatto che non ci sarebbe mai stato unal4 o un reboot dialo undella sua commedia sui viaggi nel tempo del 1985 con Michael J. Fox e Christopher Lloyd. Ma in una nuova intervista,hato di essere aperto a far rivivere il franchise – portandoal: The Musical dal palcoscenico al grande schermo. “Mi piacerebbe fareal: The Musical”, ha dettoal podcast Happy Sad Confused in un’intervista per il suo, Here. “Proprio come Mel Brooks ha fatto con The Producers. Mi piacerebbe molto farlo. Penso che sarebbe fantastico”.ha aggiunto di aver “proposto la cosa ai dirigenti della Universal, ma loro non l’hanno capita.