Lettera43.it - Delitto di Perugia, la famiglia Kercher contro la serie prodotta da Amanda Knox

A distanza di 17 anni dall’omicidio di Meredith, inizialmente condannata e poi assolta in appello per l’omicidio della giovane, ha avviato la produzione di unaintitolata Blue Moon, insieme a Monica Lewinski. Un’operazione che ha suscitato diverse reazioni, in particolare da parte delladi Meredith. Stephanie, sorella della vittima, parlando a nome della, ha dichiarato: «Sentiremo sempre la mancanza di Meredith, ricorderemo sempre la dignità con cui ha vissuto, ma non riusciamo a comprendere lo scopo di unativù sulla sua fine». La, che prevede otto episodi, sarà girata in Umbria nei prossimi giorni. Il contesto: il casoe le sue conseguenze Meredith, una studentessa inglese di 21 anni, fu ritrovata senza vita nel suo appartamento a, città dove si trovava per un programma di studi.