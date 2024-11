Ilrestodelcarlino.it - Bambini in affido: "Noi e la nostra Lisa. Una scelta d’amore"

di Benedetta Iacomucci "Non si è mai pronti al distacco. Ma l’non deve colmare un vuoto proprio, ma di qualcun altro. E il legame, una volta creato, non si recide". Monica Di Colli, impiegata comunale fanese, 56 anni, sposata con Giovanni Maiorano, pure lui dipendente comunale, è mamma di Giacomo, Paolo e, arrivata quando aveva 11 anni. Quando avete deciso di accogliere un bambino in? "Subito dopo la nascita del nostro primo figlio, nel 2006, ma poi tutto si è arenato. Anni dopo abbiamo partecipato a un incontro e da lì è ripartito tutto". Stavate costruendo la vostra famiglia, ma sentivate il bisogno di allargarla. Perché? "Perché sin dal principio, nella testa e nel cuore, avevamo questa volontà di accogliere". E quando, questo desiderio si è avverato? "Nel 2019.