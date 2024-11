Lanazione.it - Antona: “Halloween? No grazie”. Il paese rinnova le tradizioni del ’Ben dei morti ’ e della ’filza’

Massa, 5 novembre 2024 – “Dio t’ ne rend mer’t”, “Di ‘el facc”, è la frase che accompagna la distribuzione deldei’, un’antichissima ricorrenza di misericordia e carità in cui le famiglie benestanti offrivano cibo ai poveri in suffragio delle anime dei defunti. Un rito che è andato avanti fino al secondo dopoguerra, diminuito con il miglioramento socio economico delle famiglie. Tuttavia, da antica usanza si è trasformata oggi in una attesa ricorrenza annuale che pulsa nel cuore del millenario borgo dia Maria Giovanna Pitanti da un gruppo di paesani. Complice la bella giornata di sole, circa un centinaio di persone hanno preso parte a questo appuntamento del 2 novembre. “Lo propongo da oltre un decennio – osserva Maria Giovanna – in ricordo dei miei defunti, delle persone care che se ne sono andate.