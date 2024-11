Napolipiu.com - Napoli-Atalanta, il mistero dei numeri: ecco perché il risultato inganna

Leggi tutto su Napolipiu.com

Il paradosso della prima sconfitta al Maradona:equilibrati ma un problema tattico evidente Tre a zero al Maradona. L’festeggia, ilmastica amaro. Eppure daidel Corriere dello Sport questa mattina emerge un dato che farà discutere: gli azzurri non sono stati affatto dominati dalla Dea. Il possesso palla dice 50.2% per gli uomini di Conte. Le conclusioni verso la porta sono state 13 contro 12 per i bergamaschi. I tocchi in area? 25-24, quasi speculari. Persino i passaggi totali (540-545) raccontano di una partita giocata alla pari. Non è una difesa d’ufficio, ma una realtà certificata dalle statistiche che rende ancora più amaro il pesante passivo.