Nail art da star, le unghie verde oliva o dirty Martini sono perfette per l’autunno

Leuna delle tendenze più in voga per la manicure del2024. Il colore in questione è una tonalità dicalda e terrosa, con sfumature giallastre che si avvicina alle tinte naturali delle piante e della vegetazione in questa stagione e ricorda l’aspetto delle olive mature. Il colore viene anche chiamatoper la presenza dell’nel celebre cocktail: nella sua omonima versione, infatti, l’alcolico include un tocco di salamoia che rende il liquido verdognolo e intenso, proprio come il colore dellaart sofisticata che va tanto di moda. Un’alternativa autunnale elegante e contemporanea ai più classici burgundy, nero, mattone e rosso. Come Selena Gomez Lo smaltopresenta una tonalità che, con il suo fascino inusuale, rompe il passaggio dalle tinte estive più vivaci a quelle soft e avvolgenti dei mesi freddi.