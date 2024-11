Maria e Pietro indagini e accuse sui figli dopo il giallo degli sposi | cosa succede ora

Leggi tutto su Caffeinamagazine.it

Domenica 3 novembre si è chiuso il caso della scomparsa diZaccaria eMontanino. A darne notizia è stata la trasmissione ‘Chi l’ha visto?’ sul suo profilo Facebook. I neodi Frattamaggiore, in provincia di Napoli, ma residenti a Cesa in provincia di Caserta, erano scomparsi nel nulla martedì 29 ottobre e da allora c’era stata molta apprensione per la loro sorte. La Procura di Napoli Nord ha aperto un’inchiesta sulla scomparsa e il ritorno a casa dei due.la denuncia di scomparsa presentata dai familiari, sul caso stanno indagando i carabinieri della stazione di Frattamaggiore, i quali stanno approfondendo le circostanze della scomparsa. “Non possiamo rilasciare dichiarazioni”, hanno detto i genitori della coppia, convolata a nozze qualche giorno prima della scomparsa.