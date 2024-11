Ilfattoquotidiano.it - La Cina ricorre al Wto contro i dazi europei (fino al 45%) sulle sue auto elettriche

Pechino ha inoltrato un ricorso all’Organizzazione mondiale del commercio (Wto)varati dall’Unione europea. La, stando alla nota del ministero del Commercio, ha portato il caso dinanzi al meccanismo di risoluzione delleversie per “salvaguardare gli interessi di sviluppo” dell’industria dei veicoli elettrici, ribadendo “la forte opposizione aiUe” visti come “protezionismo commerciale in nome della compensazione” antisussidi. La, si legge, “si oppone con fermezza” alle misure definitive dell’Unione europea entrate in vigore il 31 ottobre sull’imposizione di “compensativi elevati sui veicoli elettrici di fabbricazione cinese, nonostante una raffica di obiezioni sollevate dalle parti interessate, tra cui i governi degli Stati membri dell’Ue, dell’industria e dell’opinione pubblica”.