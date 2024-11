Ilgiorno.it - Furti in serie fuori dai locali. Restituiti gli oggetti rubati ai 39 legittimi proprietari

Erano specializzati soprattutto indai. Approfittavano dell’assenza dei, per rubare tutto quello che lasciavano nelle auto e nei bagagliai, dai giubbotti fino ai computer. E, così, due fratelli italiani erano riusciti a stoccare un vero e proprio magazzino di merce rubata del valore di diverse migliaia di euro. A mettere fine a questo “lavoro“ sono stati i carabinieri della tenenza di Cologno Monzese che, dopo aver identificato la coppia di parenti, ha anche individuato il “box delle meraviglie“. Non solo. Con un’indagine certosina, ora i militari sono riusciti anche a rintracciare tutti i 39dei prodotti nascosti nella rimessa e pronti per la vendita sul mercato nero.