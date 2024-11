Lettera43.it - Elezioni presidenziali in Moldavia, vince l’europeista Maia Sandu

è stata confermata presidente dellaper un secondo mandato. La candidata del Partito di azione e solidarietà ha vinto al ballottaggio con oltre il 54 per cento dei voti, battendo il candidato del Partito socialista, il filorusso Alexandr Stoianoglo, che ha ottenuto poco più del 44 per cento. «Oggi, cari moldavi, avete dato una lezione di democrazia, degna di essere scritta nei libri di storia Libertà, verità e giustizia hanno prevalso», ha detto la presidente dopo la vittoria., 52 anni ed ex economista della Banca Mondiale, negli anni della sua presidenza ha accelerato la spinta dell’ex repubblica sovietica verso l’Unione europea e lontano dall’orbita di Mosca. Il ballottaggio era quindi visto come un indicatore cruciale dell’allineamento geopolitico del Paese.