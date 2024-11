Quotidiano.net - Digitalizzazione dell’agricoltura grazie a xFarm. Technologies

Leggi tutto su Quotidiano.net

UN ANNO DI GRANDE crescita è sicuramente il 2024 per, la tech company che supporta il lavoro di 450.000 aziende agricole appartenenti a più di 100 filiere su oltre 7 milioni di ettari in tutto il mondoalla sua piattaforma digitale, un farm management information system (Fmis). Dopo l’integrazione lo scorso aprile di Greenfield, azienda spagnola incentrata sull’Agricoltura Rigenerativa, e SpaceSense, realtà francese specializzata nell’Intelligenza Artificiale Geospaziale, operazione che ha consolidato la sua posizione come leader europeo nelladel settore agroalimentare,annuncia adesso la chiusura di un round di Serie C da 36 milioni di euro.