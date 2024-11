Caso Gudmundsson il PM presenta ricorso L’avvocato del giocatore | Decisione sorprendente

Leggi tutto su Sportface.it

Sono emerse importanti novità in merito al, a processo per cattiva condotta sessuale dopo l’accusa di una donna in merito a presunti fatti accaduti nell’estate del 2023. L’attaccante della Fiorentina era stato infatti assolto nel mese di ottobre, tuttavia il Pubblico Ministero hatocontro la sentenza. Adesso il fascicolo passa dunque alla Corte Nazionale edovrà tornerà in tribunale, ma per fortuna della viola sono in estate, ergo a stagione finita. Inoltre, nel frattempo potrà essere convocato in nazionale. A riportarlo è Fiorentinanews. A tal proposito,del calciatore, Vilhjálmur Vilhjálmsson, ha dichiarato al portale islandese Visi: “La sentenza era ben motivata e il risultato era corretto dal punto di vista giuridico, perciò siamo sorpresi che il PM abbia deciso di ricorrere in appello“.