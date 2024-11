Lanazione.it - “Abbecedario delle Malattie Rare”: il 23 novembre il convegno finale

Firenze, 42024 - “”, questo il titolo delpromosso dal Forum Toscano Associazionicon lo scopo di diffondere la conoscenza sui servizi attivati in Toscana per la cura, l’assistenza e la presa in carico dei malati rari, in modo da aiutare sia i medici che i pazienti ad affrontare le problematiche che sorgono nella realtà di ogni giorno e miglioil rapporto di fiducia con i servizi, gli enti e le istituzioni. “Il progetto – spiega Angela Arcuri, presidente del Forum TAMR - è finalizzato inoltre a evidenziare l’importanza del ruoloAssociazioninel contribuire con le proprie conoscenze ed esperienze alla gestione e alla presa in carico del malato raro.