Oasport.it - Volley, Piacenza stende Milano: sesto sigillo e vetta della Superlega. Monza regola Taranto

Oggi pomeriggio si sono disputate due partite valide per la sesta giornata, il massimo campionato italiano dimaschile.ha sconfittoper 3-0 (25-19; 25-19; 25-17) di fronte al proprio pubblico e ha così difeso la propria imbattibilità nel torneo, infilando la sesta vittoria consecutiva e confermandosi in testa alla classifica generale con 17 punti all’attivo. Prosegue la bella cavalcata dei Lupi, che hanno tre lunghezze di margine nei confronti di Perugia, impegnata questa sera nel big match contro Civitanova, tra l’altro prossima avversaria degli emiliani tra sette giorni. Terzo ko nelle ultime quattro uscite per, che resta al nono posto con sei punti quando si sta per avvicinare lo storico debutto in Champions League.