Sport.quotidiano.net - Roma, Juric: "Su Dovbyk decido oggi. A Verona loto vorranno riscattarsi"

2 novembre 2024 - Ivantorna nuovamente a confrontarsi col suo passato. Dopo il successo importantissimo nella sfida contro il Torino durante la notte di Halloween, nella giornata di domani, 3 novembre, latorna in campo per affrontare il, una squadra già allenata in passato dal tecnico croato. L'obiettivo per i giallorossi è quello di trovare il primo successo in trasferta della gestione diin un campo però molto difficile, dove i tifosi hanno sempre reso complicato strappare punti agli scaligeri. Questo e molto altro è stato discusso dall'allenatore stesso nella conferenza stampa prepartita. Ecco le sue parole. La conferenza stampa si è aperta subito sui dubbi di formazione, chiedendo al tecnico se al centro dell'attacco ci sarÃ, dopo il forfait nella sfida contro il Torino.