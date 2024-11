Thesocialpost.it - Moto Gp Malesia, Pecco Bagnaia trionfa davanti a Martin e porta il Mondiale all’ultima gara

Leggi tutto su Thesocialpost.it

in un combattuto GP della, penultimadel2024. L’italiano ha ingaggiato un duello serrato con Jorge, con i due piloti che si sono scambiati sorpassi al limite fino a toccarsi, rischiando di compromettere tutto. Alla fine, però,è riuscito a staccarsi mentreha preferito mantenere un sicuro secondo posto, essenziale per restare saldamente in testa alla classifica. Ora arimane solo una possibilità, quasi un miracolo sportivo, per ribaltare la classifica nell’ultimo GP dell’anno. A seguito dell’annullamento delladi Valencia per un’alluvione,dovrà colmare un distacco di 24 punti traSprint e GP. Solo una doppia vittoria, combinata con una doppia debacle di, gli consentirebbe di ripetere il trionfodello scorso anno, sottraendo ail titolo.