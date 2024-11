Nerdpool.it - Little Nightmares III un nuovo trailer per celebrare Halloween

In occasione diè stato rilasciato undiIII che svela immagini inedite del capitolo Candy Factory e offre un primo, spaventoso sguardo al suo inquietante abitante: il Supervisore. Nel video, possiamo vedere Low e Alone mentre si muovono nella sinistra Candy Factory, dove gli operai della Herd lavorano incessantemente, producendo dolcetti sotto l’occhio vigile e minaccioso del Supervisore. Tuttavia, la sensazione di essere osservati non li abbandona. Per sopravvivere a questa fabbrica da incubo, i due protagonisti dovranno collaborare strettamente, unendo pensiero e azione per sfuggire a una folle catena di montaggio dolciaria. BuonIII: Un Viaggio nel Nowhere InIII, i protagonisti Low e Alone sono in cerca di una via d’uscita dal Nowhere.