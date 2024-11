Involtini di lonza filanti al forno | facili veloci e appaganti

Leggi tutto su Donnaup.it

dialSono ripieni di prosciutto e formaggio, questidie sono una meraviglia. Cuociono inin meno di mezz’ora e vengono avvolti da una panatura saporita e sfiziosa, a base di pangrattato, parmigiano e prezzemolo. Solo a pensarci, sale l’acquolina in bocca! Prepararli non è difficile, anzi. Basterà dedicare le giuste attenzioni alla carne, assottigliarla e farcirla riccamente prima di impanarla e infornarla. Il risultato è talmente appagante che conquisterà grandi e piccini. Che ne dite di cucinare insieme? In meno di mezz’ora sforneremo una vera delizia, sana e genuina.