Ilfattoquotidiano.it - “Ho visto il fantasma della Bambina dagli Occhi Neri: il suo sguardo inquietante mi ha fatto gelare il sangue”: il racconto dell’acchiappafantasmi

Lee Brickley, investigatore del paranormale e autore di libri sul sovrannaturale, ha trascorso gli ultimi tredici anni a caccia di fantasmi e creature misteriose. Ma è un incontro in particolare che continua a tormentarlo: quello con la famigerata, una figura spettrale che si aggira nella foresta di Cannock Chase, in Inghilterra. “Apparve a circa cento metri di distanza, mi fissò per circa trenta secondi, poi svanì senza lasciare traccia“, racconta Brickley al tabloid britannico Mirror, ricordando l’agghiacciante avvistamentonell’aprile 2018. La passione di Brickley per il paranormale è nata all’età di cinque anni, dopo averil film “Ghostbusters”: “Ma sono stati i miei incontri personali a spingermi a farne una carriera”, spiega.