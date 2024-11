Inter-news.it - Fiorentina-Inter Women, le 25 convocate di Piovani!

Domani 2 novembre alle ore 12:30 l’di Gianpierosfiderà ladi Sebastián De la Fuente. Di seguito la lista delledel tecnico nerazzurro. IL PUNTO – L’sfiderà domani alle 12:30 lanella sfida valida per l’ottava giornata della Serie A Femminile che andrà in scena alla Curva Fiesole del Viola Park. Le nerazzurre hanno finora totalizzato 15 punti in 7 gare di campionato. La squadra di Gianpierosi trova momentaneamente terza, a tre punti dallaseconda e quattro dalla Juventus prima. La partita tra la terza e la seconda in classifica dirà molto sulle ambizioni future del team nerazzurro in questa stagione.