Concordato preventivo biennale verso una nuova finestra? L’ipotesi allo studio del governo

Non una vera e propria proroga, dal momento che la scadenza del 31 ottobre 2024 era stata annunciata dall’esecutivo come inderogabile. Ma neppure unaversione. Ilpotrebbe tornare, sì, ma tramite l’escamotage della riapertura di unafino al 31 dicembre 2024. Sarebbe questadelMeloni. Alla misura avrebbero aderito non più del 10% delle partite Iva, secondo le stime dei commercialisti. Pochi giorni prima della scadenza dei termini, Confartigianato ha sondato 46.000 imprese registrando una adesione al 18%, con la promessa che sarebbe cresciuta fino al 23%. Sulle adesioni il ministro dell’Economia Giorgetti ha sposato la linea dell’ottimismo dicendo che “tutto quello che arriva più di zero è benvenuto”.