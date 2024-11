Lanazione.it - Bottai più verde: il parcheggio cambia look

In questi giorni in cui tradizionalmente andiamo a trovare i nostri cari defunti, nei cimiteri gli avventori hanno trovato degli accessi più curati: nelle scorse ore gli operai del Comune si sono messi all’opera per migliorare le zone di transito e ingresso ai campisanti. Nei cimiteri di San Cristofano, San Gersolé, Via di Quintole per le Rose, Bagnolo, delle Rose e Nizzano sono stati effettuati interventi per il ripristino delle pavimentazioni bianche delle strade di accesso. Utilizzando materiale stabilizzato di cava e ghiaia, le strade sono state consolidate per garantire maggiore stabilità e sicurezza ai visitatori.