Movieplayer.it - Agatha All Along: la showrunner spiega il finale della serie

Leggi tutto su Movieplayer.it

Jac Schaeffer,diAll, ha parlato deldi stagione da due episodi diAlle delle scelte di. LadiAllhato il camaleonticodi stagionesua secondaMarvel, non procedete con la lettura se non avete visto laperché ci saranno molti SPOILER. Affrontando la Morte,Harkness si sacrifica per salvare Billy Maximoff ma, piuttosto che riunirsi con suo figlio Nicky nell'aldilà , sceglie di rimanere sulla Terra come fantasma. Questo ha portato i fan a creare molte teorie sul perché non abbia colto l'opportunità di rivederlo.All, cosa significa quel momento molto intimo con Rio nell'ultimo episodio? LazioneAlla domanda sul perché