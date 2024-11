Oasport.it - WEC, Ferrari vs Toyota per la vetta a 4h dalla fine. Porsche vede il titolo piloti

sfidaper il primato nella 8h del Bahrain valida per il FIA World Endurance Championship. I giapponesi si contendono lacontro il marchio italiano, i due brand si contendono conilcostruttori all’interno dell’impegnativa pista araba. Lan. 51 resta davanti allan. 7 in attesa di una nuova sosta ai box,controlla la scena nella classificacon Kevin Estre/Laurens Vanthoor/André Lotterer.n. 51 ha controllato gran parte della prima ora con Antonio Giovinazzi, abile al via a superare lan. 7 prima di approfittare di un problema per lan. 8. L’ex volto di F1 si è infatti trovato al comando in seguito ad un testacoda da parte dell’elvetico Sébastien Buemi, in difficoltà dopo un contatto da parte della Corvette LMGT3 n. 82 TF Sport nell’impegnativa curva 1.