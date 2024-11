Inter-news.it - Ventola: «Frattesi deve giocare di più. Fossi in lui la cessione…»

Inter-news.it

(Inter-news.it - sabato 2 novembre 2024) Davidesta trovando più spazio all’Inter in questa stagione, ma sul canale Youtube Viva el Futbol si dice altro. Nicolagiudica così la situazione del centrocampista. ADDIO? – Due gol con l’Empoli e non solo in questa stagione per l’ex Sassuolo. Impressiona sempre di più tra Nazionale e Inter, Nicoladice questo: «Non sono d’accordo su Barella, però ammetto chedi più perché segna tanto ed è determinante. Le grandi squadre possono alternare. Se continua questa situazione seinchiederei la cessione pertitolare da un’altra parte. In questo momento con tutti questi centrocampisti l’Inter è fortunata. Barella è un fenomeno nella gestione della palla».