Ternana "Testa, cuore e tifosi contro la Spal"

di Augusto Austeri TERNI Pensare a se stessi, non avere rimpianti, fare blocco unico con i. Sono alcuni dei concetti espressi da Ignazio Abate in attesa della. "E’ la terza partita in una settimana – spiega il tecnico – e si presenta molto strana. Avremo meno energie, non siamo abituati a giocare alle 15 e farà caldo. Nelle ultime due gare laavrebbe meritato molto di più. E’ in salute e ha calciatori di altra categoria. Non dovremo sbagliare l’approccio e credo che l’ultima mezzora sarà fatta di nervi. E’ una fase in cui i nostri ritmi non sono calati, ma ogni partita è diversa e molti calciatori stanno tirando la carretta. Avremo bisogno di tantoe dei nostri. Ringrazio quelli che erano a Sestri. Sono stati preziosi per farci trovare nuove energie nel finale. Il gruppo crede tanto in un percorso importante".