Tale e Quale Show puntata 1° novembre: riassunto, vincitore e caduta in diretta

(Tvpertutti.it - sabato 2 novembre 2024) Questa sera, venerdì 1°, è andata in onda la settimadi. Si tratta del penultimo appuntamento di quest'anno, la cui edizione è durata decisamente meno rispetto al passato, sta di fatto che è stato tagliato anche il Torneo dei Campioni, dove i migliori dell'edizione in corso sfidano quelli della precedente. Ad ogni modo, in occasione del penultimo appuntamento della stagione, tra i giudici, oltre ad Alessia Marcuzzi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio c'è stato Massimo Lopez. Le esibizioni sono state come sempre esilaranti, emozionanti e divertenti a seconda dei concorrenti. Cosa è successo nella penultimadidel 1°Il primo ad esibirsi nelladel 1°diè stato Simone Annicchiarico che ha imitato Joe Cocker cantando «You can leave your hat on».