Perseguita la fidanzatina di 14 anni | arrestato

Rimini, 2 novembre 2024 - La considerava una sua proprietà, non voleva che uscisse con le amiche né che messaggiasse con i compagni di classe. Lui 18, lei poco più che una bambina: 14. La loro relazione era durata poco più di un mese la scorsa estate a Rimini. Il ragazzo si diceva innamorato e l'aveva anche costretto a prove d'amore come quella di rimanere in giro la notte a dormire in spiaggia contro il volere dei genitori. Con l'accusa di atti persecutori il 18enne, di origine napoletana e residente a Bologna, è statovenerdì dai carabinieri di Rimini. Una vicenda che fa venire in mente quella di Aurora, la 13enne morta a Piacenza dopo essere caduta dal balcone di casa: dell’omicidio è accusato il fidanzato 15enne. Anche in quel caso la mamma della ragazzina ha parlato di un ex geloso ossessivo.