Opta Focus – Statistiche e curiosità di Napoli-Atalanta

Ilsi prepara per la difficile sfida contro l’, in programma allo Stadio Diego Armando Maradona alle 12.30 di domenica 3 novembre. Il sito ufficiale della Società azzurra riporta che nel recente passato i partenopei si sono imposti in quattro delle ultime cinque sfide contro i bergamaschi nel massimo campionato, perdendo tuttavia il più recente match per 3-0 il 30 marzo scorso. Grande equilibrio nei confronti diretti tra queste due squadre a Fuorigrotta Grande equilibrio, invece, nei confronti diretti tra queste due squadre a Fuorigrotta. A partire dalla stagione 2013/14, in 11 incroci complessivi non si è mai verificato due volte di fila lo stesso risultato, con cinque successi casalinghi, quattro esterni (incluso quello dell’ultima sfida) e due pareggi nel parziale. Il match si preannuncia spettacolare come lo è stato d’altronde negli ultimi anni.