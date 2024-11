Oasport.it - Jasmine Paolini risplende alle WTA Finals: “Ho vinto in due set, sono stata solida. Era la prima volta…” Jasmine Paolini ha esordito con una brillante vittoria alle WTA Finals, il torneo di fine stagione riservato alle migliori otto tenniste dell’annata agonistica. La toscana, che si è presentata sul cemento di Riad (Arabia Saudita) da numero 4 del mondo, ha infatti sconfitto la kazaka Elena Rybakina in due set e ha così incominciato nel miglior modo possibile la propria avventura nell’evento che incoronerà la “maestra” del 2024. Leggi tutto su Oasport.it ha esordito con una brillante vittoriaWTA, il torneo di fine stagione riservatomigliori otto tenniste dell’annata agonistica. La toscana, che si è presentata sul cemento di Riad (Arabia Saudita) da numero 4 del mondo, ha infatti sconfitto la kazaka Elena Rybakina in due set e ha così incominciato nel miglior modo possibile la propria avventura nell’evento che incoronerà la “maestra” del 2024.

Parte bene il cammino di Jasmine Paolini alle Wta Finals di Riad. La tennista azzurra, numero 4 al mondo, ha sconfitto in due set 7-6 (5)-6-4 la kazaka, numero 5 al mondo, Elena Rybakina al termine di un match durato poco meno di due ore. Vittoria ...

Jasmine Paolini risplende alle WTA Finals: “Ho vinto in due set, sono stata solida. Era la prima volta…”

