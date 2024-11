Romadailynews.it - Cina-Italia: alto funzionario si impegna a rafforzare legami bilaterali

Venezia, 02 nov – (Xinhua) – Uncinese, Li Xi, ha incontrato i leaderni questa settimana per approfondire istrategici, segnando il 20esimo anniversario del partenariato strategico globalee promuovendo la cooperazione in settori come l’energia verde e la tecnologia digitale. Li, membro del Comitato permanente dell’Ufficio politico del Comitato centrale del Partito comunista cinese (PCC) e segretario della Commissione centrale per l’ispezione della disciplina del PCC, ha incontrato il presidente del Senatono Ignazio La Russa e il vicepremier e ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani a Roma durante la sua visita da mercoledi’ a sabato, su invito del Senatono.