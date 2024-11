Oasport.it - Cadute e scarso feeling con le Sprint. Così il Mondiale di Bagnaia è quasi scappato via

Sono diventati 29 i punti di differenza tra Jorge Martin e Francescodopo ladisputata a Sepang nella giornata odierna. La caduta dell’italiano e la contemporanea affermazione dello spagnolo hanno generato il miglior scenario possibile per l’iberico, nonché il peggiore per il piemontese, ormai prossimo ad abdicare dal ruolo di Campione. Se davvero il ventiseienne madrileno chiuderà la partita in proprio favore, ci ricorderemo di questacome dell’episodio decisivo. Sefosse, sarebbe una dinamica emblematica, perché proprio le gare dimezzate hanno spostato gli equilibri in favore dello sfidante. Si è detto di 29 lunghezze di margine per Martin, eppure scindendo il sabato dalla domenica, si nota come gli equilibri siano profondamente diversi.