Bologna-Lecce | guardalinee si infortuna sostituito dal quarto uomo all’intervallo

Fuoriprogramma nel corso dial Dall’Ara. L’assistente del direttore di gara Collu, ilRossi, si è infattito ed è stato sostituto a fine primo tempo dal, l’arbitro nepromosso alla CAN A-B Galipò. Il fischietto di Firenze, dunque, è chiamato a interpretare il ruolo non suo per tutto il secondo tempo e si tratta di uno strano esordio assoluto in A come uno dei tre componenti della terna. Il secondo tempo, per questa ragione, è cominciato con quattro minuti di ritardo.sidalSportFace.