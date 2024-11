Ilrestodelcarlino.it - "Venire al Carpi è stata la scelta giusta"

Il 29 ottobre 2024 se lo ricorderà a lungo Filippo Puletto, giorno del suo primo gol fra i professionisti che ha permesso aldi tornare al successo sull'Arezzo. Una rete da dedicare a mamma Monica ("che mi èsempre vicina") e da incorniciare all'interno di una grande prova da trequartista, che lo ha visto con un secondo gran tiro innescare la corta respinta del portiere Trombini da cui Gerbi ha trovato il 2-1. Per il classe 2004 in prestito dalla Spal un martedì sera perfetto. "Sono molto contento per il risultato – le sue parole - e per la mia prestazione. E'una gara di squadra con tanto sacrificio. Dopo Pesaro abbiamo analizzato tutto al centimetro, abbiamo parlato fra di noi e col mister e la dirigenza. La risposta sul campo penso che siaall'altezza".