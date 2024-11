Inter-news.it - Supercoppa Italiana, date e orari delle partite: il calendario per l’Inter!

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Inter-news.it: Lasi disputerà a inizio gennaio del 2025, motivo per cui la partita chedeve giocare col Bologna è stata rinviata. La Lega Serie A ha comunicato ilconufficiali del torneo: saranno proprio i campioni in carica a inaugurare la manifestazione in Arabia Saudita. Di seguito il programma e il regolamento.2024-2025 – ILSEMIFINALI 1 Inter-Atalanta giovedì 2 gennaio 2025 ore 22 locali (le 20 in Italia) – diretta TV Canale 5 2 Juventus-Milan venerdì 3 gennaio 2025 ore 22 locali (le 20 in Italia) – diretta TV Canale 5 FINALEVincente semifinale 1-Vincente semifinale 2 lunedì 6 gennaio 2025 ore 22 locali (le 20 in Italia) – diretta TV Canale 5 IL REGOLAMENTO La EA Sports FC Supercup si disputerà in Arabia Saudita per la quinta volta.