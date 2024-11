Situazione meteo in Veneto: Stabilità e monitoraggio della piena del Po (Di venerdì 1 novembre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il Veneto si trova attualmente in una fase meteorologica stabile, caratterizzata dall’assenza di precipitazioni e dal monitoraggio attivo della piena del Po da parte del Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione. In questo contesto, le autorità competenti hanno emesso un avviso di attenzione per criticità idraulica che interessa importanti bacini idrografici, con un occhio vigile sulle condizioni del fiume Po. Stato di attenzione e criticità idraulica A partire dalle 14 di oggi, e fino alla stessa ora di domani, 2 novembre, è stato dichiarato lo Stato di Attenzione per criticità idraulica sulle principali reti di monitoraggio relative al bacino del Po e ad altre aree adiacenti come Fissero-Tartaro-CanalBianco e Basso Adige. Gaeta.it - Situazione meteo in Veneto: Stabilità e monitoraggio della piena del Po Leggi tutto su Gaeta.it (Di venerdì 1 novembre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Ilsi trova attualmente in una faserologica stabile, caratterizzata dall’assenza di precipitazioni e dalattivodel Po da parte del Centro Funzionale DecentratoProtezione CivileRegione. In questo contesto, le autorità competenti hanno emesso un avviso di attenzione per criticità idraulica che interessa importanti bacini idrografici, con un occhio vigile sulle condizioni del fiume Po. Stato di attenzione e criticità idraulica A partire dalle 14 di oggi, e fino alla stessa ora di domani, 2 novembre, è stato dichiarato lo Stato di Attenzione per criticità idraulica sulle principali reti direlative al bacino del Po e ad altre aree adiacenti come Fissero-Tartaro-CanalBianco e Basso Adige.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:in: Stabilità e monitoraggio della piena del Po; Previsioni: tempo stabile ma con foschie e nebbie;– Tempo stabile su tutta la regione: attenzione a nebbie e foschie;stabile, allerta idraulica per Po fino ore 14 del 28;: Tempo stabile in, fino alle 14 di domani confermata allerta idraulica arancione per la piena sul Po; Intempo stabile ma rimane l’allerta idraulica; Approfondisci 🔍

Meteo in Veneto, la lunga estate di novembre: «In pianura le temperature di fine agosto»

(corrieredelveneto.corriere.it)

I meteorologi e il caldo fuori stagione: «Minime a 14 gradi, zero termico sopra i 4 mila metri e niente neve in pianura. Per un paio di settimane il calendario meteo tornerà indietro di due mesi». La ...

Po, è allerta rossa. Il fiume sorvegliato speciale

(msn.com)

Atteso il passaggio della piena, allertata la protezione civile. Occhi puntati anche sul Fratta Gorzone, in provincia di Padova, ancora alto ...

Allerta meteo rossa Veneto, arancione in Emilia-Romagna, Lombardia e Sardegna/ Oggi nuova ondata di maltempo

(ilsussidiario.net)

Allerta meteo rossa in Veneto oggi 23 ottobre 2024, arancione in Emilia-Romagna, Lombardia e Sardegna: arriva una nuova ondata di maltempo ...

Meteo. Anticiclone protagonista in settimana e clima mite, ma si intensificano nebbie e foschie. Ecco come andrà

(3bmeteo.com)

Ci attendono giornate dal tempo stabile e temperature superiori alle medie, ma con foschie e nebbie in pianura e sull'Adriatico.