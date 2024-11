Tvpertutti.it - Reazione a Catena, i Dai e Dai in finale: vinto un grosso montepremi

(Tvpertutti.it - venerdì 1 novembre 2024)- Sarà Dai e Dai vs Volta Pagina, la finalissima del torneo dei Campioni di. Dopo il passaggio del turno delle signore di Reggio Emilia, nella puntata del 1° novembre 2024 si sono dati battaglia Marco, Simone e Mario contro Donatella, Mariluna e Valeria, le Amiche in Onda. Due team a dir poco agguerriti, che non hanno mai abbassato la guardia nel corso dei vari giochi. E dopo un primo tempo al cardiopalma, la fase clou ha regalato una vincita decisamente grossa. Le Amiche in Onda eliminate:puntata 1 novembre 2024 Ci ha pensato L'Intesa Vincente a sancire chi tra i Dai e Dai e le Amiche in onda dovesse proseguire il cammino, accendendo alladella Sfida dei Campioni. Sabato 2 novembre si terrà l'ultimo appuntamento di questa lunga e movimentata stagione di, caratterizzata dal ritorno alla conduzione di Pino Insegno.