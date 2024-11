Lanazione.it - Quella manovra è pericolosa: "Il lavoratore ha ragione"

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Lanazione.it: Il Tribunale di Roma dàal conducente bus che si è rifiutato di effettuare inversione di marcia presso Giardini Oberdan. A renderlo noto è il consigliere comunale di Sinistra per Todi Andrea Caprini che in questi anni ha criticato le scelte in materia del sindaco Antonino Ruggiano. A dargliè il Tribunale del Lavoro di Roma, che con sentenza numero 107737/2024, riabilita il conducente del bus che nel giugno 2023 si era rifiutato di effettuare l’inversione di marcia all’altezza dei Giardini Oberdan, "una pericolosissima– afferma il consigliere Caprini – determinata dalle modifiche alla viabilità volute dall’amministrazione tuderte a seguito dei discussi lavori di riqualificazione di Via Ciuffelli".