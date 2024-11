Inter-news.it - Highlights Serie A | Como-Lazio 1-5, fiera del gol in 10 contro 10

, partita del giovedì alle 20.45 della decima giornata diA 2024-2025, si è conclusa con il risultato di 1-5: questo il video con i gol e glidella partita giocata allo stadio SinigalliaDEL GOL – Tanti i gol – ben sei – in, uno dei due posticipi della decima giornata diA. Già nel primo tempo i capitolini, in un ottimo stato di forma che li vede al terzo posto del campionato insieme alla Fiorentina, mettono in mostra tutta la voglia di vincere la partita. Sono due, infatti, i gol di vantaggio con cui la squadra di Marco Baroni va all'intervallo. Ad aprire le danze ci pensa su rigore Castellanos al minuto 28, a cui si aggiunge poi Pedro che al 31? trova il raddoppio. Nella ripresa accorciano le distanze i padroni di casa con un gran gol di Luca Mazzitelli a cui segue, però, l'espulsione di Matthias Braunöder.