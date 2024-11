F1, Carlos Sainz: “Tante incognite in vista della Sprint. In qualifica proverò a fare meglio di oggi” - Dopo aver dettato legge a Città del Messico vincendo il Gran Premio dalla pole position con una prestazione scintillante, Carlos Sainz fa un passo indietro nel venerdì di Interlagos e non va oltre il quinto posto nella Sprint Qualifying del Gran Premio del Brasile 2024, valido come ventunesimo e quartultimo appuntamento stagionale della Formula Uno. Lo spagnolo della Ferrari non ha brillato sul giro secco e dovrà partire domani dalla terza fila sulla griglia della Sprint Race, che si svilupperà sulla distanza dei 24 giri. Prima fila occupata dalle McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris, che hanno fatto il vuoto sin qui a San Paolo almeno nel time-attack, mentre la seconda linea dello schieramento sarà composta da Charles Leclerc sulla Rossa e Max Verstappen sulla Red Bull. “Penso che ci saranno Tante incognite nella Sprint, succederanno Tante cose. Oasport.it - F1, Carlos Sainz: “Tante incognite in vista della Sprint. In qualifica proverò a fare meglio di oggi” Leggi tutto su Oasport.it (Oasport.it - venerdì 1 novembre 2024)- Dopo aver dettato legge a Città del Messico vincendo il Gran Premio dalla pole position con una prestazione scintillante,fa un passo indietro nel venerdì di Interlagos e non va oltre il quinto posto nellaQualifying del Gran Premio del Brasile 2024, valido come ventunesimo e quartultimo appuntamento stagionaleFormula Uno. Lo spagnoloFerrari non ha brillato sul giro secco e dovrà partire domani dalla terza fila sulla grigliaRace, che si svilupperà sulla distanza dei 24 giri. Prima fila occupata dalle McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris, che hanno fatto il vuoto sin qui a San Paolo almeno nel time-attack, mentre la seconda linea dello schieramento sarà composta da Charles Leclerc sulla Rossa e Max Verstappen sulla Red Bull. “Penso che ci sarannonella, succederannocose.

